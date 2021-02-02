Музей хоккея в Москве продолжит работу под эгидой ФХР

Федерация хоккея России сообщила, что Музей отечественного хоккея в Москве продолжит работу.

«Музей российского хоккея, закрывшийся на один день из-за возникших проблем с финансированием, продолжит свою работу. Частное учреждение, существовавшее на средства от продажи билетов, экскурсий, конференций, премий и других общественных мероприятий в 2020 году, пережило финансовый кризис из-за пандемии. Руководство Федерации хоккея России приняло решение, что Музей хоккея продолжит работу и своё развитие под эгидой ФХР», — говорится в заявлении ФХР.

Напомним, Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года. Он включает в себя Зал славы отечественного хоккея, экспозицию и пространство для временных выставок. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и осуществлялся при поддержке ФХР.