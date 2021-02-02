Депутат Свищёв: в голове не укладывается, как Беларусь лишили ЧМ. При чём тут президент?

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международной федерации хоккея о проведении чемпионата мира по хоккею—2021 в Риге.

«Моё мнение: Латвия — красивая небольшая страна, наш сосед. Даже при всех сложностях, которые сейчас есть, надо пожелать им удачи, потому что это непростое дело — сейчас при такой непростой экономической, социальной и эпидемиологической ситуации провести столь мощное масштабное мероприятие. С одной стороны, это почётно для любой страны, но я не знаю, как можно за столь короткое время справиться и провести такие соревнования. Надеюсь, им это удастся, хотя сложностей полно — начиная с пропускной способности у самой страны, готовности стадионов, возможностей в условиях ограничений, которые, мы очень надеемся, к тому времени спадут. Но есть другая сложность — если ограничения будут сняты, то туда поедут тысячи болельщиков, которых надо разместить, накормить, перевезти, выстроить логистику транспортную. Сложностей столько, что я даже не представляю, как сложно это всё будет организовать Латвии.

С другой стороны, я хотел бы сказать, что у меня до сих пор в голове не укладывается, как международная федерация могла лишить Беларусь права проводить эти соревнования, которые Беларусь вместе с Латвией выиграла в честной, конкурентной борьбе у других конкурентов. Они готовились, складывали деньги, строили стадионы, оргкомитет работал. При чём здесь политика, выборы, оппозиция, президент? Какое отношение эти понятия имеют к спорту? Никакого! Как можно верить Международной федерации хоккея, которая может дать право на проведение соревнований, а потом забрать? Пусть компенсируют. Они говорят: «Мы компенсируем частично расходы». Что значит частично? Надо полностью, и плюс ещё недополучена прибыль. А кто компенсирует имиджевые потери, которые понесёт не только Беларусь, но и весь хоккей? Я считаю, что эти вещи оценить невозможно. Поэтому, конечно, мы люди не злые и советуем в обязательном порядке провести соревнования — если Латвия попросит помощи, окажем всестороннюю поддержку. Но будет непросто людям.

Стоило ли перенести турнир в Россию? Мы с вами знаем, что Россия примет любые крупные соревнования с большим желанием — и возможности есть, и опыт. Но, к сожалению, нас с вами жёстким, недопустимым, нецивилизованным образом на два года лишили права проведения крупных международных мероприятий. Поэтому это только из области фантастики. Тогда надо отменить решение CAS, но это нереально вообще. Будем как гости наблюдать — кто по телевизору, кто приедет туда. Но я считаю, что нельзя смешивать спорт и политику. Ни в коем случае», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.