Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — «Динамо» Мн: Ковальчук был удалён за неспортивное поведение

«Авангард» — «Динамо» Мн: Ковальчук был удалён за неспортивное поведение
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает минское «Динамо» (0:0, идёт первый период).

В начале первого периода форвард «Авангарда» Илья Ковальчук получил четыре минуты штрафа за толчок соперника, который находился на скамейке запасных. Нарушение было квалифицировано как «неспортивное поведение и оскорбление судей» и «грубость».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021