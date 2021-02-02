«Авангард» — «Динамо» Мн: Ковальчук был удалён за неспортивное поведение

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает минское «Динамо» (0:0, идёт первый период).
В начале первого периода форвард «Авангарда» Илья Ковальчук получил четыре минуты штрафа за толчок соперника, который находился на скамейке запасных. Нарушение было квалифицировано как «неспортивное поведение и оскорбление судей» и «грубость».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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