«Северсталь» обыграла «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповеце и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.
Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Адамчук, Никита Макеев, Шон Лалонд и Макар Хабаров. Голкипер Владислав Подъяпольский отразил 28 бросков. У «Локомотива» два очка набрал нападающий Антон Ландер. Вратарь гостей Эдди Паскуале совершил 34 сейва.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 5 февраля дома встретится со «Спартаком», а «Локомотив» 4 февраля в Санкт-Петербурге — со СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Адамчук (Гуслистов, Вихарев) – 05:37' (5x5) 2:0 Макеев (Кодола, Лалонд) – 26:03' (4x5) 3:0 Лалонд (Берглунд) – 32:27' (5x3) 3:1 Петерссон (Аверин, Ландер) – 34:44' (5x4) 3:2 Ландер (Баранцев) – 44:51' (5x5) 4:2 Хабаров (Петунин) – 52:36' (5x5)
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