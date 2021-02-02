«Северсталь» обыграла «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповеце и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Адамчук, Никита Макеев, Шон Лалонд и Макар Хабаров. Голкипер Владислав Подъяпольский отразил 28 бросков. У «Локомотива» два очка набрал нападающий Антон Ландер. Вратарь гостей Эдди Паскуале совершил 34 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 5 февраля дома встретится со «Спартаком», а «Локомотив» 4 февраля в Санкт-Петербурге — со СКА.