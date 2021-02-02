Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Лайпсика в овертайме принесла ЦСКА волевую победу в матче с рижским «Динамо»

Шайба Лайпсика в овертайме принесла ЦСКА волевую победу в матче с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Брендан Лайпсик. По два очка в составе ЦСКА набрали Константин Окулов (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил 13 бросков. У рижан голы на счету Мартиньша Дзиеркалса, Андриса Джериньша и Джей Си Липона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это пятый кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля дома встретится с «Сочи», а «Динамо» 4 февраля в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Дзиеркалс (Скарлетт, Сунд) – 21:19' (5x5)   1:1 Окулов (Киселевич, Локтионов) – 23:46' (5x4)   1:2 Джериньш (Индрашис, Липон) – 24:04' (5x5)   1:3 Липон (Джериньш) – 34:54' (5x5)   2:3 Мамин (Дальбек, Окулов) – 53:56' (5x5)   3:3 Сошников (Андронов, Карнаухов) – 55:17' (5x5)   4:3 Лайпсик (Локтионов) – 61:50' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021