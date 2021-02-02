Шайба Лайпсика в овертайме принесла ЦСКА волевую победу в матче с рижским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Брендан Лайпсик. По два очка в составе ЦСКА набрали Константин Окулов (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил 13 бросков. У рижан голы на счету Мартиньша Дзиеркалса, Андриса Джериньша и Джей Си Липона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это пятый кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля дома встретится с «Сочи», а «Динамо» 4 февраля в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».
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