«Авангард» обыграл минское «Динамо», Найт и Костин набрали по 3 очка

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:3, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей также набрал Клим Костин (0+3). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 34 броска. Единственный гол у минчан забил Роб Клинкхаммер.
Это третье поражение белорусского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 7 февраля дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Динамо» 5 февраля в Подольске — с местным «Витязем».
- 2 февраля 2021
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