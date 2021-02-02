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«Авангард» обыграл минское «Динамо», Найт и Костин набрали по 3 очка

«Авангард» обыграл минское «Динамо», Найт и Костин набрали по 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:3, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей также набрал Клим Костин (0+3). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 34 броска. Единственный гол у минчан забил Роб Клинкхаммер.

Это третье поражение белорусского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 7 февраля дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Динамо» 5 февраля в Подольске — с местным «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Буше (Найт, Костин) – 35:20' (5x5)   2:0 Найт (Толчинский, Костин) – 40:20' (5x5)   3:0 Найт (Толчинский, Костин) – 51:56' (5x4)   3:1 Клинкхаммер (Менелл, Принс) – 55:03' (5x4)
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