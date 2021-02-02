Вудкрофт: третий гол «Авангарда» подкосил «Динамо». Мы не использовали свои моменты

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).
«Тяжёлый матч. Как и предполагали, в такое время года лёгких матчей не бывает. Понравилась командная игра. Во втором периоде смотрелись неплохо, контролировали игру. К сожалению, пропустили шайбу, соперник взял игру под контроль.
Третий гол нас подкосил. Мы успели забить только один раз. Сделаем определённые выводы и будем готовиться к следующему матчу.
Бобков сегодня сыграл хорошо, сделал пару хороших сейвов. Мы не использовали свои моменты. Хорошо играли в средней зоне и зоне соперника, но нам не удалось забить.
Сыграет ли Козун в следующих матчах? Надеюсь, да. Посмотрим, как Козун будет себя чувствовать. Пока не могу дать точный ответ», — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 2 февраля 2021
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