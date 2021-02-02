Хартли: все вопросы по Чинахову нужно задать доктору молодёжной сборной России

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

«Ещё одна важная победа. Сегодня мы завершили такую тяжелую серию, которая началась на выезде и закончилась этой домашней игрой. Горжусь ребятами, они играли с адреналином, с отдачей. Нам снова очень помогли действия спецбригад, и Игорь Бобков выглядел великолепно.

Почему у Костина не получается забить? Думаю, что Клим иногда немного волнуется, когда находится у ворот. Но он показывает невероятный прогресс, старается, отлично работает. У него хорошие габариты, классное катание, и ему нужно просто продолжать бросать, чтобы забить. Отмечу, что в сегодняшних голах он проделал невероятную работу, помогал партнёрам отличиться.

Как дела у Чинахова? Думаю, что все вопросы по Егору нужно задать доктору молодёжной сборной России. Чудинов по-прежнему травмирован, но никаких чётких графиков возвращения игроков у нас нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.