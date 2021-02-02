Знахаренко: минское «Динамо» подвела реализация. «Авангард» забил свои моменты, мы нет

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

«Была хорошая игра, считаю, что равная. Много силовой борьбы, никто не хотел уступать. Для нас это была 5-я игра подряд, можно сказать, что идёт своеобразный плей-офф. Сейчас мы эту серию проигрываем – 2:3, но впереди у нас 2 матча на выезде, постараемся победить. Мы стараемся играть сконцентрировано, как в плей-офф, где каждая ошибка может решить судьбу матча. Игра в неравных составах сегодня имела ключевое значение.

Нас подвела реализация, были хорошие моменты, плюс Бобков выручал «Авангард», как и нас спасал Фурх, особенно в первом периоде. Они забили свои моменты, мы нет. Будем работать над реализацией», — передает слова Знахаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.