Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Костин — о трёх очках за матч: выспался хорошо. Но забить не могу, в голове проблема

Костин — о трёх очках за матч: выспался хорошо. Но забить не могу, в голове проблема
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

«Хорошая игра, выиграли, и это главное. У меня 7 силовых приёмов, 3 передачи? Наверное, выспался хорошо сегодня, поэтому такая статистика. Ну и мастерство партнёров — завершали-то моменты они.

Мы сегодня постарались не наступить на грабли, которые были в минском матче. Понимали, у соперника есть отличные исполнители, включили с начала игры жёсткий прессинг. Не знаю, наверное, в голове проблема, что забить не могу. Как-то не задалось с начала сезона, но работаю над этим. Даст бог, исправлю», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 7 февраля дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Динамо» 5 февраля в Подольске — с местным «Витязем».

«Авангард» обыграл минское «Динамо», Найт и Костин набрали по 3 очка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021