Костин — о трёх очках за матч: выспался хорошо. Но забить не могу, в голове проблема

Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).
«Хорошая игра, выиграли, и это главное. У меня 7 силовых приёмов, 3 передачи? Наверное, выспался хорошо сегодня, поэтому такая статистика. Ну и мастерство партнёров — завершали-то моменты они.
Мы сегодня постарались не наступить на грабли, которые были в минском матче. Понимали, у соперника есть отличные исполнители, включили с начала игры жёсткий прессинг. Не знаю, наверное, в голове проблема, что забить не могу. Как-то не задалось с начала сезона, но работаю над этим. Даст бог, исправлю», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 7 февраля дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Динамо» 5 февраля в Подольске — с местным «Витязем».
- 2 февраля 2021
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