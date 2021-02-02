Найт: всегда есть взлёты и падения, но сейчас «Авангард» движется в правильном направлении

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

«Хороший матч, много работы у спецбригад, учитывая количество удалений. Шикарно действовал Бобков в воротах, надёжно сыграли защитники. Есть нюансы, которые надо подтягивать, но в целом хороший матч.

Да, давно не мог забить. Сегодня в первой шайбе получил отличный пас от Костина, во второй меня на завершение вывел Толчинский. Благодарю партнёров, мне оставалось сделать малое.

У нас хорошая «химия» в звене. Костин молод, у него огромный потенциал. Знаю, тренеры с ним много работают. Клим — отличный ученик. С Буше тоже очень легко играть, так что у меня прекрасные партнёры.

Хорошо действуем в последних пяти матчах. Но сезон длинный, всегда есть взлёты и падения. Сейчас, мне кажется, мы движемся в правильном направлении», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.