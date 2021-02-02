Скудра — о матче с ЦСКА: обидно так проигрывать. Рижское «Динамо» отдало много сил

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 ОТ).
«Хороший матч получился, у нас был хороший настрой, вышли абсолютно готовыми играть — и, в принципе, игра шла. Но, в третьем периоду уже глупые ошибки, потеря концентрации… ЦСКА это использовал. Понятно, что команда с такими мастерами, как ЦСКА, завершать умеет. Нельзя давать такие возможности, особенно как при третьем голе. Обидно, конечно, так проигрывать. Потому что отдали много сил, и качество игры было неплохое. Я должен отметить Вориса: он давно не играл, и провёл очень хороший матч, красавец!» — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 февраля дома встретится с «Сочи», а «Динамо» 4 февраля в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».
- 2 февраля 2021
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