Александр Романов впервые пропустит встречу «Монреаля»

21-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов впервые в сезоне-2020/2021 пропустит встречу. Об этом сообщает корреспондент The Athletic Арпон Басу в «Твиттере».

Журналист, ссылаясь на слова главного тренера «Канадиенс» Клода Жюльена на предматчевой конференции, информирует, что место Романова в третьей паре с канадцем Виктором Мете займёт 27-летний Бретт Кулак. Сообщается, что о ротации между Кулаком, Мете и Романовым было принято решение несколько дней назад. Жюльен надеется, что Романов получит пользу от просмотра игры со стороны, при этом решение никак не связано с игрой защитника в прошлой встрече, где он заработал «-1».

Напомним, что Александр Романов провёл 9 матчей за «Монреаль», в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+4» и 6 минутах штрафного времени.