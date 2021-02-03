Андрей Свечников отметился 5-й заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Каролиной Харрикейнз». Идёт 1-й период, гости ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте. После быстрого выхода из обороны Джордан Стаал получил шайбу в середине площадки и протащил её до чужих ворот, собрав на себе внимание сразу нескольких игроков «Блэкхоукс», после чего совершил передачу на Андрея Свечникова, который в одно касание переправил её в ворота Кевина Ланкинена, защищающего ворота «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео доступно в «твиттере» «Каролины».

20-летний российский нападающий проводит 7-ю игру в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Для него это уже 5-я заброшенная шайба, также на его счету 2 результативные передачи при показателе полезности «0».