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Андрей Свечников отметился 5-й заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота «Чикаго»

Андрей Свечников отметился 5-й заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Каролиной Харрикейнз». Идёт 1-й период, гости ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте. После быстрого выхода из обороны Джордан Стаал получил шайбу в середине площадки и протащил её до чужих ворот, собрав на себе внимание сразу нескольких игроков «Блэкхоукс», после чего совершил передачу на Андрея Свечникова, который в одно касание переправил её в ворота Кевина Ланкинена, защищающего ворота «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео доступно в «твиттере» «Каролины».

20-летний российский нападающий проводит 7-ю игру в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Для него это уже 5-я заброшенная шайба, также на его счету 2 результативные передачи при показателе полезности «0».

«Каролина» обыграла «Даллас», шайба на счету Свечникова
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