Гурьянов с передачи Радулова отличился в матче с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». К концу 2-го периода гости ведут в счёте – 5:1.

На 12-й минуте 2-го периода российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился очередной заброшенной шайбой в текущем сезоне, реализовав численное преимущество своей команды броском в одно касание после удачной передачи с чужого пятака от соотечественника Александра Радулова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео доступно на официальном сайте НХЛ.

Для 23-летнего Дениса Гурьянова это уже 8-е (4+4) очко в 7-й игре сезона. Его показатель полезности составляет «+1». В прошлом сезоне на его счету 29 (20+9) очков в 64 встречах с коэффициентом полезности «+5».