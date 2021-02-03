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Все матчи «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 февраля

Все матчи «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 февраля
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Майк Морреале сообщил, что руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение отложить все матчи регулярного чемпионата с участием «Баффало Сэйбрз» минимум до 8 февраля. Причина — два игрока команды вошли в список протокола по коронавирусу.

«Баффало» занимает шестую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав 10 очков в 10 матчах. При этом ранее руководство НХЛ объявило, что матчи «Нью-Джерси Дэвилз» будут отложены как минимум до 6 февраля. «Дьяволы» также являются участником Восточного дивизиона.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ объявила о переносе матчей «Дэвилз» из-за протокола коронавируса
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