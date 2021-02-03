«Калгари» проиграл «Виннипегу», Нестеров очков не набрал
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Льюис, Дерек Форборт и Николай Элерс. У «Калгари» два гола на счету Мэттью Ткачука. Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров за 17.07 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «0».
Эта победа стала для «Виннипега» первой после двух подряд поражений, а «Калгари» проиграл после двух побед.
Следующий матч 5 февраля команды сыграют между собой в Виннипеге, а 10 февраля – в Калгари. После этого «Джетс» 12 и 13 февраля примут «Оттаву Сенаторз». «Флэймз» 7 февраля дома сыграют с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Льюис (Эпплтон) – 06:40' (4x5) 2:0 Форборт (Пионк, Копп) – 07:10' (5x5) 2:1 Ткачук (Дюбе, Линдхольм) – 07:45' (5x5) 3:1 Элерс (Демело, Шайфли) – 13:32' (5x5) 3:2 Ткачук (Годро, Монахан) – 50:53' (5x5)
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