«Калгари» проиграл «Виннипегу», Нестеров очков не набрал

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Льюис, Дерек Форборт и Николай Элерс. У «Калгари» два гола на счету Мэттью Ткачука. Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров за 17.07 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «0».

Эта победа стала для «Виннипега» первой после двух подряд поражений, а «Калгари» проиграл после двух побед.

Следующий матч 5 февраля команды сыграют между собой в Виннипеге, а 10 февраля – в Калгари. После этого «Джетс» 12 и 13 февраля примут «Оттаву Сенаторз». «Флэймз» 7 февраля дома сыграют с «Эдмонтон Ойлерз».