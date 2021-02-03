«Колорадо» победил «Миннесоту», голы у Ничушкина и Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан О’Коннор и Валерий Ничушкин. Российский форвард провёл на льду 13.51 и имеет показатель полезности «+1».

В составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил Кирилл Капризов. За 19.37 на площадке Капризов заработал показатель полезности «-1». Для него это третья шайба в нынешнем сезоне, также на счету Капризова шесть результативных передач.

«Колорадо» выиграл 4-й матч из последних 5. «Миннесота» потерпела 4-е поражение в 6 играх.

Следующий матч 5 февраля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 6 и 7 февраля на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Миннесота» в те же даты примет «Аризону Койотс».