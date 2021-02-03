Скабелка: «Локомотив» не смог подготовиться к матчу, сложно эту встречу комментировать
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).
«Не смогли мы в должной мере подготовиться к этому матчу. Мы недостаточно концентрированно играли в обороне. Сложно эту встречу комментировать. «Северсталь» была намного быстрее, свежее. У нас был момент, когда мы могли вернуться в игру. Забили два гола. Четвёртый гол с позиционной ошибки в обороне привел к тому, что уже не хватило сил вытащить этот матч.
Расслабились после того, как гарантировали выход в плей-офф? Нет, я не думаю. Я даже уверен, что нет. У нас нет задачи попасть в плей-офф. У нас совершенно другие задачи, поэтому мы к ним идём», – цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
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