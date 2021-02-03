Михаил Григоренко стал третьей звездой матча с «Далласом», сыграв меньше 10 минут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:3.

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, и в его активе теперь 4 (2+2) балла в 11 матчах. Примечательно, что Григоренко провёл на льду всего 9 минут 16 секунд (показатель полезности «+1»), став единственным форвардом «мундиров», не выходившим на лёд в спецбригадах. Он поразил ворота единственным броском, также допустил одну потерю.

Главной звездой матча стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Второй звездой признан форвард «Старз» Джейми Бенн, набравший 3 (1+2) очка.