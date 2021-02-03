Лайне — о неудачном дебюте за «Коламбус»: было очень тяжело. Ноги не бежали
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6) объяснил неудачный дебют в новой команде. Финский форвард отыграл почти 21 минуту, отметился двумя бросками и заработал показатель полезности «-2» при двух минутах штрафного времени.
«Вначале мне было очень тяжело. Ноги не бежали, голова тяжёлая. Конечно, это не оправдание. Я здесь, чтобы помогать команде выигрывать, мне надо выходить на более высокий уровень», — сказал Лайне.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Павелски (2), Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Радек Факса и Александр Радулов. Также на счету Радулова голевая передача. Российский голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.
«Даллас» снял «проклятие Лайне». Гурьянов затмил финна, забив победный гол в большинстве
«Даллас» в этом сезоне просто восхитителен в атаке — забивают более четырёх голов за игру.
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