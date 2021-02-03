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«Оттава» уступила «Эдмонтону», у Зуба голевая передача

«Оттава» уступила «Эдмонтону», у Зуба голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви (2) и Леон Драйзайтль.

Голы за «Оттаву» забили Седрик Пакетт и Тим Штюцле. Результативной передачей отметился российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб. Никита Зайцев за 18.23 на площадке результативных действий не совершил. Форвард Евгений Дадонов за 15.14 на льду нанёс два броска по воротам соперника и имеет показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Оттавы» девятым подряд в сезоне.

Следующий матч 7 февраля на выезде «Эдмонтон» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Оттава» 5 февраля сыграет с «Монреаль Канадиенс». После этого «Эдмонтон» и «Оттава» встретятся снова, но на этот раз на площадке «Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нурс (Бэрри, Макдэвид) – 09:42' (5x5)   2:0 Пульюярви (Макдэвид, Бэрри) – 12:45' (5x5)   3:0 Драйзайтль (Ямамото) – 14:29' (5x5)   4:0 Пульюярви (Бушар, Расселл) – 25:30' (5x5)   4:1 Пакетт (Шабо, Штюцле) – 32:06' (5x5)   4:2 Штюцле (Степан, Зуб) – 59:30' (5x5)
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