Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
В списке представлены хоккеисты, чьи соглашения с клубами истекают в конце этого сезона. Напоминаем, что статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, чей возраст больше 29 лет, либо 28-летние хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.
Кто подпишет Шипачёва и сохранит ли Уфа ведущих центров? Топ-13 свободных агентов КХЛ
Говорим о главных НСА следующего межсезонья в нашей лиге.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
14:00
-
13:33
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:45
-
11:20
-
11:10
-
10:46
-
10:21
-
10:00
-
09:41
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:32
-
08:11
-
08:00
-
07:35
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:35
-
06:30
-
06:24
-
06:17
-
05:39
-
05:14
-
04:38
-
04:26
-
02:00
- 2 февраля 2021
-
23:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам