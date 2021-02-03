Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

В списке представлены хоккеисты, чьи соглашения с клубами истекают в конце этого сезона. Напоминаем, что статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, чей возраст больше 29 лет, либо 28-летние хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.