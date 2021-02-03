Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира 2021 года пройдёт без зрителей.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в „пузыре“, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.

Финансирование турнира? Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования ещё не определена. Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF", — сказал Кариньш в эфире телеканала ТВ3.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.