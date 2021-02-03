Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут без зрителей

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут без зрителей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира 2021 года пройдёт без зрителей.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в „пузыре“, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.

Финансирование турнира? Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования ещё не определена. Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF", — сказал Кариньш в эфире телеканала ТВ3.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.

Скудра — о ЧМ-2021: неприятно, когда лишают такой возможности. Но мы думаем о болельщиках
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021