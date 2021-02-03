Назаров – о рейтинге The Hockey News: Овечкин – уникум, Ротенберг – живёт хоккеем

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал рейтинг топ-100 самых влиятельных людей в хоккее, который составило авторитетное издание The Hockey News.

«С утра ознакомился с рейтингом самого авторитетного хоккейного издания The Hockey News. Помню, как, ещё будучи профессиональным хоккеистом и игроком НХЛ, регулярно его читал. Могу сказать, что профессионализм и заслуги перед хоккеем у этого издания неоспоримы, об этом вам скажет любой человек, имеющий отношение к нашему любимому виду спорта.



Не удивлён, что в топ-20 самых влиятельных людей в хоккее попали сразу два россиянина: Александр Овечкин и Роман Ротенберг. Овечкин – действующий хоккеист, игрок мирового масштаба, суперзвезда НХЛ. Абсолютно логично и справедливо, что Саша забрался так высоко. Он кумир миллионов любителей хоккея, всеми признанный мастер и человек с большой буквы. Это уникум, таких больше нет.



Не удивлён и попаданием в почётный список первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Знаете, в последнее время многие надо мной посмеиваются и подкалывают, а некоторые и вовсе опускаются до откровенной грязи и оскорблений. Я всё это пропускаю мимо ушей. Просто я привык говорить объективно и так, как есть на самом деле. Видимо, кому-то правда колет глаза. В том, что Ротенберг делает много для нашего хоккея, его развития и максимальной популяризации этого вида спорта, нет никаких сомнений. Человек живёт хоккеем и любит его. Это объективный факт, который подтвердило топовое мировое хоккейное издание. А завистники и злопыхатели могут смеяться дальше. Только на этот раз сами над собой», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.