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На этой неделе Даг Армстронг должен быть утверждён генменеджером сборной Канады на ОИ-2022

На этой неделе Даг Армстронг должен быть утверждён генменеджером сборной Канады на ОИ-2022
Хоккей / Олимпиада 2022 0
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Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн заявил, что 6 февраля Федерация хоккея Канады объявит о назначении Дага Армстронга на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийских играх 2022 года.

«Ожидается, что Даг Армстронг станет генеральным менеджером сборной Канады на предстоящей Олимпиаде — это должно быть объявлено в четверг», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

56-летний генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» уже возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира-2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах. Ранее сообщалось, что Армстронг вернётся к управлению сборной Канады только в том случае, если в Олимпиаде будут участвовать игроки НХЛ.

Армстронг может стать генменеджером сборной Канады на ОИ-2022, если там будут игроки НХЛ
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