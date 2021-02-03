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Лебрюн: на Олимпиаде в Пекине будут играть на площадке энхаэловского размера

Лебрюн: на Олимпиаде в Пекине будут играть на площадке энхаэловского размера
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн рассказал, что хоккейный турнир на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будет проводиться на площадках североамериканского размера.

«Подтвердилась информация, что на Олимпиаде-2022 в Пекине матчи будут проходить на площадке энхаэловского размера. Глава ИИХФ Рене Фазель уже говорил, что в ближайшем будущем они могут перейти за североамериканский формат льда для самых главных международных турниров, но, например, на Играх-2014 в Сочи все играли на европейской площадке. Да, сборная Канады тогда выиграла, но это был совсем другой стиль игры, на большой площадке происходит меньше событий», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Также Лебрюн сообщил, что 6 февраля Федерация хоккея Канады объявит о назначении Дага Армстронга на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийских играх 2022 года.

На этой неделе Даг Армстронг должен быть утверждён генменеджером сборной Канады на ОИ-2022
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