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О′Райлли: «Сент-Луис» играет намного опаснее, когда Тарасенко с нами

О′Райлли: «Сент-Луис» играет намного опаснее, когда Тарасенко с нами
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О′Райлли прокомментировал тот факт, что форвард Владимир Тарасенко приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

«Когда с нами Влади, мы играем намного опаснее. Мы надеемся, что он выздоравливает и скоро вернётся. Это один из игроков, способных создать что-то из ничего. Он для нас очень важен. Мы будем очень рады его возвращению и надеемся, что это произойдёт как можно скорее», – цитирует О′Райлли пресс-служба НХЛ.

Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.

В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «-12».

Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду
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