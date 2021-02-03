Немчинов: Бучневич сильно впечатлил. Видно, что он заряжен и здорово помогает «Рейнджерс»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о выступлении российских игроков «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Панарин – один из лучших игроков, поэтому неудивительно, что он сейчас стал лидером своей команды. И сейчас он доказывает свой уровень, помогая клубу набирать очки. А вот Бучневич впечатлил очень сильно. Видно, что он заряжен и здорово помогает команде. Ощущение, что Павел очень серьёзно готовился к сезону, что позволило ему сразу начать набирать очки.
Что касается Шестёркина и Георгиева, то не стал бы списывать на вратарей неудачные матчи «Рейнджерс». Когда пропускаешь так много, есть большие вопросы к обороне. Да, Игорь и Александр где-то не выручили, но и спасали команду немало. Думаю, проблемы есть в общей готовности коллектива, который очень молодой», – приводят слова Немчинова «Известия».
- 3 февраля 2021
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