Немчинов: Бучневич сильно впечатлил. Видно, что он заряжен и здорово помогает «Рейнджерс»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о выступлении российских игроков «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Панарин – один из лучших игроков, поэтому неудивительно, что он сейчас стал лидером своей команды. И сейчас он доказывает свой уровень, помогая клубу набирать очки. А вот Бучневич впечатлил очень сильно. Видно, что он заряжен и здорово помогает команде. Ощущение, что Павел очень серьёзно готовился к сезону, что позволило ему сразу начать набирать очки.



Что касается Шестёркина и Георгиева, то не стал бы списывать на вратарей неудачные матчи «Рейнджерс». Когда пропускаешь так много, есть большие вопросы к обороне. Да, Игорь и Александр где-то не выручили, но и спасали команду немало. Думаю, проблемы есть в общей готовности коллектива, который очень молодой», – приводят слова Немчинова «Известия».

Куинн — о Бучневиче: я люблю этого парня. Он делает вещи, которых не делал два года назад