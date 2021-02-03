Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Латвия выделит € 3 млн для обустройства второй арены к ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Латвия выделит € 3 млн для обустройства второй арены к ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Правительство Латвии решило выделить ещё € 3 млн на проведение ЧМ-2021, сообщает Delfi со ссылкой на директора департамента спорта Министерства образования и науки Эдгара Северса.

Деньги нужны для обустройства Олимпийского спортивного центра, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6 тыс. человек. Там должна появиться ледовая площадка с переносными трибунами.

Изначально ЧМ-2021 должен был проходить в Минске и Риге, однако ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.

Вчера, 2 февраля, организация определила Латвию единственным местом проведения турнира.

Ранее также рассматривался вариант разделить матчи ЧМ между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.

«Нашей слабой стороной было отсутствие второй арены. Чтобы адаптировать эту арену для соревнований и провести турнир в Латвии, правительство установило размер финансового участия до 3 млн евро», — приводит слова Северса Delfi.

При этом Северс напомнил, что в 2017 году Латвия взяла на себя обязательство организовать часть ЧМ в Риге совместно с Беларусью, и на эти цели уже было выделено € 700 тыс.

Отмечается, что, по оценкам ИИХФ, общие затраты на проведение турнира составят примерно € 14 млн, из них € 2 млн выделены на разработку, соблюдение и мониторинг протокола COVID-19. Также ИИХФ готова покрыть расходы на тестирование участников турнира на коронавирус.

Напомним, основным стадионом ЧМ станет «Арена-Рига». Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут без зрителей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021