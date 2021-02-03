Латвия выделит € 3 млн для обустройства второй арены к ЧМ-2021

Правительство Латвии решило выделить ещё € 3 млн на проведение ЧМ-2021, сообщает Delfi со ссылкой на директора департамента спорта Министерства образования и науки Эдгара Северса.



Деньги нужны для обустройства Олимпийского спортивного центра, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6 тыс. человек. Там должна появиться ледовая площадка с переносными трибунами.



Изначально ЧМ-2021 должен был проходить в Минске и Риге, однако ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.



Вчера, 2 февраля, организация определила Латвию единственным местом проведения турнира.



Ранее также рассматривался вариант разделить матчи ЧМ между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.



«Нашей слабой стороной было отсутствие второй арены. Чтобы адаптировать эту арену для соревнований и провести турнир в Латвии, правительство установило размер финансового участия до 3 млн евро», — приводит слова Северса Delfi.



При этом Северс напомнил, что в 2017 году Латвия взяла на себя обязательство организовать часть ЧМ в Риге совместно с Беларусью, и на эти цели уже было выделено € 700 тыс.



Отмечается, что, по оценкам ИИХФ, общие затраты на проведение турнира составят примерно € 14 млн, из них € 2 млн выделены на разработку, соблюдение и мониторинг протокола COVID-19. Также ИИХФ готова покрыть расходы на тестирование участников турнира на коронавирус.



Напомним, основным стадионом ЧМ станет «Арена-Рига». Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.



Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут без зрителей