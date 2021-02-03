TSN представила свой вариант сборной Канады на ОИ-2022: нет Бёрнса, Тэйвза и Флёри

Обозреватель канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн представил свой вариант состава сборной Канады на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Меня тошнит, когда я оставляю вне состава таких людей, как Джонатан Тэйвз, Тейлор Холл, Клод Жиру, Логан Кутюр, Тайлер Сегин, Джонатан Юбердо и Брендан Галлахер. Но, учитывая, что матчи будут проводиться на площадке североамериканских размеров, я предпочёл Джона Тавареса Тейлору Холлу. Я почти остановил свой выбор на Патрисе Бержероне, но в следующем году ему исполнится 36 лет, и нужно посмотреть, продолжит ли он свою карьеру. Пока, судя по всему, он хочет продолжать, и почему бы ему не продолжить играть вместе с Кросби — например, в третьем звене. Если Дюбуа зажжёт в «Виннипеге» в этом году, то тоже может пробиться в команду.
Наверное, я идиот, что отказался от Брента Бёрнса, но я пытался сбалансировать праворуких и леворуких защитников. Из вратарей вопрос по Флёри — сможет ли он вернуться в ворота «Вегаса» во время плей-офф или же его обменяют? В остальном тройка Прайс — Биннингтон — Харт кажется мне незыблемой», — отметил Лебрюн.
- 3 февраля 2021
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