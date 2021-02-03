Даг Армстронг назначен генменеджером сборной Канады на ОИ-2022

Даг Армстронг назначен генеральным менеджером национальной команды на Олимпийских играх 2022 года, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что помогать ему будут Кен Холланд, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго, Дон Суини и Скотт Салмонд.

56-летний генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» уже возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира—2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах. Ранее сообщалось, что Армстронг вернётся к управлению сборной Канады только в том случае, если в Олимпиаде будут участвовать игроки НХЛ.