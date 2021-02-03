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«Металлург» совершил камбэк в матче с «Барысом», одержав 8-ю подряд победу

«Металлург» совершил камбэк в матче с «Барысом», одержав 8-ю подряд победу
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
0:1 Панюков (Линтуниеми) – 23:47' (5x5)   1:1 Нестрашил (Бек, Кулёмин) – 31:10' (5x4)   2:1 Пашнин (Кошелев) – 46:41' (5x5)   3:1 Голдобин (Бек, Расмуссен) – 54:18' (5x5)

На 24-й минуте Кирилл Панюков с передачи Алекса Линтуниеми вывел гостей вперёд. На 32-й минуте Андрей Нестрашил, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 47-й минуте Михаил Пашнин с передачи Семёна Кошелева вывел магнитогорцев вперёд. За пять минут до конца третьего игрового отрезка Николай Голдобин увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» встретится в Магнитогорске с казанским «Ак Барсом», а «Барыс» в Сибири — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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