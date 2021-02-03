Зарипова удалили до конца матча с «Автомобилистом» за неспортивное поведение
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» играет с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.
На 50-й минуте матча был удалён голкипер казанцев Тимур Билялов, забравший шайбу, не касаясь площади ворот. Нападающий казанской команды Данис Зарипов на правах капитана подъехал к судьям, чтобы объясниться с ними, после чего получил двухминутное удаление за неспортивное поведение и оскорбление судей. Затем, поехав к скамейке штрафников, Зарипов бросил ещё одну фразу в адрес судей, вследствие чего был удалён до конца матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
К концу третьего периода счёт 3:1 в пользу «Ак Барса».
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