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Дубль Косова и три передачи Гики помогли «Трактору» обыграть «Нефтехимик»

Дубль Косова и три передачи Гики помогли «Трактору» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Косов (Бывальцев) – 03:15' (5x5)   2:0 Бэйлен (Гика, Пилут) – 08:19' (5x5)   2:1 Гудачек (Порядин, Семёнов) – 10:12' (5x5)   3:1 Седлак (Гика) – 19:54' (5x5)   4:1 Основин (Гика) – 30:07' (5x5)   4:2 Шафигуллин (Галузин) – 32:58' (5x5)   4:3 Семёнов (Волгин, Бикмуллин) – 46:53' (5x4)   5:3 Косов (Вилл, Телегин) – 54:16' (5x5)

В первом периоде Ярослав Косов, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак забросили по шайбе в ворота «Нефтехимика». Нижнекамцы ответили голом Либора Гудачека. Во втором периоде взятиями ворот обменялись Вячеслав Основин и Булат Шафигуллин. В третьем периоде на шайбу Глеба Семёнова ответил Косов, оформивший дубль. Три результативных передачи в матче отдал Томаш Гика.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» встретится в Челябинске с хабаровским «Амуром», а «Нефтехимик» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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