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Дубль Косова и три передачи Гики помогли «Трактору» обыграть «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

В первом периоде Ярослав Косов, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак забросили по шайбе в ворота «Нефтехимика». Нижнекамцы ответили голом Либора Гудачека. Во втором периоде взятиями ворот обменялись Вячеслав Основин и Булат Шафигуллин. В третьем периоде на шайбу Глеба Семёнова ответил Косов, оформивший дубль. Три результативных передачи в матче отдал Томаш Гика.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» встретится в Челябинске с хабаровским «Амуром», а «Нефтехимик» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 5 февраля.