«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Эта победа позволила «Трактору» набрать 62 очка после 52 матчей и, таким образом, стать ещё одним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
К этому моменту команда из Челябинска занимает пятое место в Восточной конференции и девятое — в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
Напомним, во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» шайбы в составе «Трактора» забросили Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Вячеслав Основин и Ярослав Косов, оформивший дубль. Три результативных передачи в матче отдал Томаш Гика.
- 3 февраля 2021
-
19:41
-
19:27
-
19:26
-
19:14
-
19:07
-
18:40
-
18:23
-
17:35
-
17:06
-
16:40
-
16:27
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:25
-
14:00
-
13:33
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:45
-
11:20
-
11:10
-
10:46
-
10:21
-
10:00
-
09:41
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:32
-
08:11