«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Эта победа позволила «Трактору» набрать 62 очка после 52 матчей и, таким образом, стать ещё одним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

К этому моменту команда из Челябинска занимает пятое место в Восточной конференции и девятое — в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» шайбы в составе «Трактора» забросили Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Вячеслав Основин и Ярослав Косов, оформивший дубль. Три результативных передачи в матче отдал Томаш Гика.