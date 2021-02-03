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«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ

«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Эта победа позволила «Трактору» набрать 62 очка после 52 матчей и, таким образом, стать ещё одним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

К этому моменту команда из Челябинска занимает пятое место в Восточной конференции и девятое — в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» шайбы в составе «Трактора» забросили Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Вячеслав Основин и Ярослав Косов, оформивший дубль. Три результативных передачи в матче отдал Томаш Гика.

Дубль Косова и три передачи Гики помогли «Трактору» обыграть «Нефтехимик»
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