«Металлург» третий раз в истории КХЛ одержал 8 «чистых» побед подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Таким образом, «Металлург» одержал восьмую победу подряд в основное время. Магнитогорцы обыграли минское «Динамо» (4:2), «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1), рижское «Динамо» (5:3), «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1), «Йокерит» (5:1), «Барыс» (3:1).

Этот случай стал третьим для «Металлурга» в истории Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2009/2010 магнитогорцы также побеждали в восьми матчах кряду в основное время. В сезоне-2011/2012 — в девяти.



Самая продолжительная победная серия магнитогорского «Металлурга» в истории КХЛ насчитывает 13 матчей. Это произошло в сезоне-2008/2009.