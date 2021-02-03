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Анвар Гатиятулин рассказал, когда Виталий Кравцов вернётся в строй

Анвар Гатиятулин рассказал, когда Виталий Кравцов вернётся в строй
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (5:3), поделился впечатлениями от выхода в плей-офф КХЛ, а также рассказал о состоянии российского нападающего Виталия Кравцова.

«Мы очень рады, что «Трактор» вышел в плей-офф. Мы играем весь сезон именно для этого. Теперь надо хорошо отыграть концовку чемпионата, чтобы была уверенность в плей-офф.

Когда появится Виталий Кравцов? Будет зависеть от врачей, какой они вынесут вердикт. Возможно, он сыграет в следующем матче с «Амуром», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

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