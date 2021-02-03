Голдобин объяснил причины слабой реализации в нынешнем сезоне
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал итоги встречи с нур-султанским «Барысом» (3:1), а также поделился мыслями о слабой статистике в нынешнем сезоне.
«Почему у меня со скрипом идёт реализация? Честно говоря, сам себя об этом спрашиваю. Возможностей море — то штанга, то ещё что-то. Маловато стал бросать. Но сегодня забил. Надеюсь, и дальше всё хорошо пойдёт», — приводит слова Голдобина.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Нападающий Николай Голдобин в этом матче забросил третью шайбу «Магнитки».
«Металлург» одержал 8-ю подряд победу, обыграв «Барыс»
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