«Торпедо» в восьмой раз подряд вышло в плей-офф
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Таким образом, «Торпедо» набрало в 54 матчах 63 очка и гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Нижегородская команда занимает 5-е место в Восточной конференции и 9-е — в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги.
Под руководством Дэвида Немировски команда вышла в плей-офф в третий раз подряд, при этом один раз это произошло во время выступлений в Западной конференции и дважды — в Восточной.
Напомним, в матче с «Витязем» дубль оформил Кирилл Ураков. Обе шайбы он забросил в меньшинстве.
Дубль Уракова в меньшинстве помог «Торпедо» дома крупно обыграть «Витязь»
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