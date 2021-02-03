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«Торпедо» в восьмой раз подряд вышло в плей-офф

«Торпедо» в восьмой раз подряд вышло в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Таким образом, «Торпедо» набрало в 54 матчах 63 очка и гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нижегородская команда занимает 5-е место в Восточной конференции и 9-е — в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги.

Под руководством Дэвида Немировски команда вышла в плей-офф в третий раз подряд, при этом один раз это произошло во время выступлений в Западной конференции и дважды — в Восточной.

Напомним, в матче с «Витязем» дубль оформил Кирилл Ураков. Обе шайбы он забросил в меньшинстве.

Дубль Уракова в меньшинстве помог «Торпедо» дома крупно обыграть «Витязь»
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