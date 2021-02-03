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Врач «молодёжки» «Северстали» спас жизнь пассажиру самолёта, оказав первую медпомощь

Врач «молодёжки» «Северстали» спас жизнь пассажиру самолёта, оказав первую медпомощь
Хоккей / МХЛ 0

Врач «Алмаза», молодёжной команды череповецкой «Северстали», Евгений Поморов оказал женщине первую медицинскую помощь во время перелёта из Владивостока, сообщает «Матч ТВ».

«Алмаз» возвращался с дальневосточного выезда рейсом Владивосток — Москва. Во время полёта женщине на борту стало плохо — снизилось давление, начались судороги, она потеряла сознание.

Врач «Алмаза» Евгений Анатольевич Поморов сделал всё, чтобы сохранить ей жизнь.

В итоге пилоты совершили экстренную посадку в Нижневартовске. Женщину передали врачам скорой помощи», — приводит слова пресс-атташе «Северстали» Глеба Петрова «Матч ТВ».

Поморов работает в «Алмазе» с 2014 года. Команда занимает 6-е место в Западной конференции МХЛ.

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