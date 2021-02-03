Врач «молодёжки» «Северстали» спас жизнь пассажиру самолёта, оказав первую медпомощь
Врач «Алмаза», молодёжной команды череповецкой «Северстали», Евгений Поморов оказал женщине первую медицинскую помощь во время перелёта из Владивостока, сообщает «Матч ТВ».
«Алмаз» возвращался с дальневосточного выезда рейсом Владивосток — Москва. Во время полёта женщине на борту стало плохо — снизилось давление, начались судороги, она потеряла сознание.
Врач «Алмаза» Евгений Анатольевич Поморов сделал всё, чтобы сохранить ей жизнь.
В итоге пилоты совершили экстренную посадку в Нижневартовске. Женщину передали врачам скорой помощи», — приводит слова пресс-атташе «Северстали» Глеба Петрова «Матч ТВ».
Поморов работает в «Алмазе» с 2014 года. Команда занимает 6-е место в Западной конференции МХЛ.
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