Питерс: в матче с «Ак Барсом» нужно было реализовывать двойное большинство, но не вышло
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (2:3).
«Тяжелый матч, решающий момент случился в начале третьего периода, когда пропустили шайбу. Нужно было реализовывать двойное большинство, но не вышло, поэтому такой результат», — приводит слова Питерса пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. За екатеринбуржцев шайбы забросили Брукс Мэйсек и Андрей Обидин. В составе казанцев голы на счету Кристиана Хенкеля, Михаила Глухова и Стефана Да Косты.
«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, переиграв «Автомобилист»
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