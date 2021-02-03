Питерс: в матче с «Ак Барсом» нужно было реализовывать двойное большинство, но не вышло

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (2:3).



«Тяжелый матч, решающий момент случился в начале третьего периода, когда пропустили шайбу. Нужно было реализовывать двойное большинство, но не вышло, поэтому такой результат», — приводит слова Питерса пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. За екатеринбуржцев шайбы забросили Брукс Мэйсек и Андрей Обидин. В составе казанцев голы на счету Кристиана Хенкеля, Михаила Глухова и Стефана Да Косты.