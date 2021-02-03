Лундквист: сегодня — 4 недели после операции, тело и разум наполнены позитивной энергией

Экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о своём состоянии после операции на сердце.



«Не знал, чего ожидать в первый месяц после операции. Сегодня — четыре недели, и я чувствую себя сильным, тело и разум наполнены позитивной энергией. Восстановление идёт хорошо», — написал Лундквист в своём «твиттере».

В межсезонье 38-летний вратарь подписал со столичным клубом однолетний контракт, но из-за проблем с сердцем он вынужден приостановить спортивную карьеру.



Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.