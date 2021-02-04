«Миннесота» внесла 5 игроков в протокол COVID-19. Ближайшие 4 игры клуба перенесены

«Миннесота Уайлд» объявила о внесении сразу нескольких хоккеистов в список отстранённых от игр по протоколу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
В связи с этим лига объявила о переносе ближайших четырёх встреч клуба на другие даты (с «Колорадо Эвеланш», две игры с «Аризоной Койотс» и одна с «Сент-Луис Блюз». – Прим. «Чемпионата»). Тренировочная база команды также будет закрыта и останется таковой до дальнейшего уведомления. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона «Уайлд».
Среди внесённых в список игроков присутствуют форварды Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Йоэль Эрикссон, Маркус Юханссон и защитник Джаред Сперджен.
Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
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