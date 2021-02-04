Знарок: в паузу «Спартак» сядет за большинство, подтянет физподготовку

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:3).

«Второй перерыв? На повышенных тонах пообщались при счёте 2:2. В паузу сядем за большинство, подтянем физподготовку. Вернулись к сочетаниям начала сезона, но потом их перебили по ходу игры, может, из-за этого тоже был результат.



Лехтеря тяжело после семи недель пауз, без практики, ему пришлось быстро набирать физическую форму, тяжело, но ситуация такая, что не могли ждать», – цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится в Череповецке с местной «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 5 февраля.