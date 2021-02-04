Плющев — о работе сына в «Сиэтле»: в России компетентные люди не востребованы

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался на тему назначения своего сына Александра Плющева в «Сиэтл Кракен», где он будет отвечать за просмотр молодых хоккеистов, выходящих на драфт НХЛ.
«Сына пригласили на хорошую, интересную работу. Тем более что трудовые отношения со «Спартаком» у него закончились. Александр свободно владеет английским языком, он достаточно компетентен в хоккее. В отличие от некоторых других людей, которые работают в хоккее. Поступило предложение, он рассмотрел и согласился.
У меня, к сожалению, много что вызывает вопросы. Действительно, так оно и есть, но что делать. Если здесь компетентные люди не востребованы. В России не поступает предложений. Александр достаточно долго работал в системе «Спартака», контракт заканчивался, его не продлили. Где-то месяца полтора Александр, грубо говоря, искал работу.
Поступило предложение от «Сиэтла», он его принял. Сын делится со мной подходами, я узнаю что-то новое, интересное. Потому что там руководители более компетентны, чем у нас в России. За океаном хоккей – это образ жизни, религия. У нас всё это было, но мы это потеряли», – цитирует Плющева «Спорт день за днём».
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