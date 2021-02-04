Пастрняк вышел на шестое место по хет-трикам в НХЛ среди действующих игроков лиги

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
В составе «Бостона» хет-трик на счету у Давида Пастрняка, свою последнюю шайбу он забросил за 15 секунд до конца встречи, тем самым сумев спасти свою команду от поражения. Пастрняк в девятый раз за карьеру забросил три шайбы в одном матче, благодаря чему вышел на шестое место по хет-трикам в НХЛ среди действующих игроков лиги. Чешский форвард повторил достижение капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса и форварда «Монреаль Канадиенс» Кори Перри.
Лидером в этой категории является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (27), второе место занимает форвард «Баффало Сэйбрз» Эрик Стаал (14), топ-3 замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (12).
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