Кэссиди — о Пастрняке: вам необходимы такие парни, чтобы выигрывать хоккейные матчи

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ) оценил действия чешского нападающего Давида Пастрняка, оформившего хет-трик и сделавшего результативную передачу.

«Это забавно. Я сказал Давиду, поделившись с ним своим опытом, что когда пропустил значительное время из-за травмы, то руки немного не синхронизированы и нужно время, чтобы вернуть былые инстинкт. И вот Пастрняк показал мне, что это не так и ему не нужно много времени.

Он нам был очень нужен. Настоящий снайпер. Вам необходимы такие парни, чтобы выигрывать хоккейные матчи. Давид выглядит явно заряженным и готовым к игре. Мы очень благодарны ему за это», — признал Кэссиди.