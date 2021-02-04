Григоренко: в ЦСКА были проходные матчи: выйдешь, быстро забьёшь большинство, и всё

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился мыслями о конкуренции в НХЛ и в КХЛ, где он защищал цвета ЦСКА.

«На самом деле в ЦСКА в первый сезон тоже не всё шло гладко: были моменты, когда я и в четвёртом звене играл, и в большинстве не появлялся. В последние два года понятно, что был на лидирующих позициях. Думаю, что в любой команде нужно время и нужно заслужить тренерское доверие. Сезон у нас в НХЛ достаточно длинный, время показать себя ещё есть. Надеюсь, что всё получится.

Средний уровень в НХЛ выше. Даже с «Детройтом», который в прошлом сезоне был одной из худших команд, тяжело играть. Это не матч с аутсайдером, в которой можно передохнуть. В КХЛ было команд 12-14, против которых тяжело играть. В ЦСКА были проходные матчи: выйдешь, быстро забьёшь большинство, и всё, соперник уже не мог ничего противопоставить. В НХЛ пока такого вообще нет. Если хочешь играть на уровне команды, то нужно на сто процентов выкладываться в каждой смене. И, конечно, хоккеисты сильнее, уровень и конкуренция намного выше», – цитирует Григоренко Sport24.