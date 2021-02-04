Артём Сергеев: Уфа полностью живёт хоккеем. Все в городе тебя знают

Защитник ЦСКА Артём Сергеев ответил на вопросы о своём выступлении в нынешнем сезоне, а также поделился воспоминаниями об игре за «Салават Юлаев».
«Конечно, хочется набирать больше очков. Не то чтобы я домосед, но больше акцент идёт на оборону. Влился довольно быстро, так как был знаком с системой. И тренерский штаб чётко и доходчиво доносит свои мысли во время тренировочного процесса и в играх. Москва — это мой родной город, для меня здесь нет ничего нового. И к ритму жизни, и к ежедневным передвижениям по городу я давно привык.
Чем запомнилась Уфа? Город полностью живёт хоккеем. Нельзя не отметить и невероятную поддержку болельщиков. Все в городе тебя знают: люди подходили и говорили слова поддержки после тяжёлых встреч. Это сильно помогало и мотивировало», — цитирует Сергеева пресс-служба московского клуба.
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